Боевики в ЦАР перед выборами попросили Киев помочь устроить военный переворот

Советник по безопасности президента республики Дмитрий Подольский с позывным Салем отметил, что неизвестно, какой они получили ответ

БАНГИ /ЦАР/, 11 декабря. /ТАСС/. Боевики в Центрально-Африканской Республике обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота в преддверии выборов, назначенных на 28 декабря. Об этом сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера Дмитрий Подольский с позывным Салем.

"К нам буквально недавно поступила информация, что в предвыборный период некоторые лидеры незаконных вооруженных формирований, которые не относятся ни к MPC, 3R и UPC (названия группировок в ЦАР - прим. ТАСС), выходили с просьбой на украинских дипломатов, находящихся в одной стране Африки, по предоставлению им помощи в виде инструкторов, вооружения, боеприпасов и по возможности в виде выделения денежных средств для попытки здесь государственного переворота", - сказал Салем.

По его словам, неизвестно, какой ответ получили боевики, но Киев мог заинтересоваться этим предложением и начать изыскивать средства у своих западных спонсоров.