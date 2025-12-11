Welt: Зеленский мог согласиться на выборы из-за коррупционного скандала

Корреспондент газеты Кристоф Ваннер предположил, что тема выборов "снова будет забыта и они состоятся только тогда, когда будет достигнуто прекращение огня"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский мог согласиться на возможное проведение выборов на Украине из-за давления в связи с коррупционным скандалом в его окружении. Об этом в среду заявил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер, выступая в эфире на платформе YouTube.

"Вероятно, Зеленский просто выдвигает лозунги, <...> вполне возможно, что эта тема [выборов] снова будет забыта и они состоятся только тогда, когда будет достигнуто прекращение огня", - поделился своим мнением Ваннер.

Ведущий новостей выдвинул предположение, что Зеленский мог согласиться на выборы, чтобы попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Корреспондент подчеркнул: "Да, то, что мы сейчас обсуждаем, конечно, лишь предположения, спекуляции, но во внутренней политике действительно есть проблемы, в том числе из-за крупного коррупционного скандала".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы не проводить выборы. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.