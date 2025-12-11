Советник президента ЦАР: контрабандисты с Украины могли передавать оружие боевикам

Дмитрий Подольский отметил, что российские инструкторы и армия республики изъяли 10 тыс. патронов, гранаты, автоматы и пулеметы Калашникова

БАНГИ /ЦАР/, 11 декабря. /ТАСС/. Российские инструкторы совместно с армией ЦАР обнаружили крупный склад боеприпасов на границе с Южным Суданом. В найденных там документах фигурируют контрабандисты с Украины, из Польши и Уганды, сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский.

"Мы недавно вскрыли перевалочный пункт оружия и боеприпасов на границе с Южным Суданом. Очень крупный. Изъяли там кое-какие документы, телефон, средства спутниковой связи. По документам и телефону установлено, что в группу этих контрабандистов входил представитель Украины, представитель Польши, а также были представители Уганды", - сказал Подольский.

Также, по его словам, были изъяты 10 тыс. патронов, гранаты, автоматы и пулеметы Калашникова.