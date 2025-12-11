США депортировали в 2025 году 2,5 млн иностранцев

Из них 1,9 млн человек покинули страну добровольно по программе самодепортации, подчеркнули в Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. США с начала 2025 года депортировали 2,5 млн иностранцев, 1,9 млн из которых покинули страну добровольно по программе самодепортации, а 600 тыс. были высланы принудительно. Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

"600 тыс. нелегалов были депортированы с территории нашей страны менее чем за 365 дней. Вместе с 1,9 млн лиц, которые воспользовались самодепортацией, общее число [покинувших США] нелегалов превысило 2,5 млн", - говорится в сообщении министерства в X.

В МВБ добавили, что достигнутое число депортаций является "только началом".

Ранее в октябре помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявляла, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа правоохранители задержали и выслали более 500 тыс. нелегальных мигрантов, а еще 1,6 млн покинули страну самостоятельно. Маклафин подчеркивала, что профильные американские органы намерены увеличить темпы депортаций.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.