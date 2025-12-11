Глава МИД Казахстана обсудил с Сибигой атаки на КТК
АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсуждал с главой МИД Украины Андреем Сибигой ситуацию с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в Астане рассчитывают, что ситуация в дальнейшем должна быть стабильной.
"Затрагивали вопросы двустороннего сотрудничества. <...> Естестественно, что все это тоже было подчеркнуто, с украинской стороны есть понимание, полагаем, что эта ситуация должна быть стабильной в этом плане", - сказал Кошербаев журналистам, отвечая на вопрос о встрече с Сибигой на полях СМИД ОБСЕ и обсуждения на ней темы безопасности КТК.