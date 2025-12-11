В США начали принимать заявки на ВНЖ за $1 млн по "Золотой карте Трампа"

Новая программа нацелена на то, чтобы привлечь в страну "очень успешных" и "очень продуктивных" людей, отметил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Специально созданный портал для ускоренного предоставления вида на жительство в США за $1 млн по программе Trump Gold Card ("Золотая карта Трампа") начал принимать заявки от соискателей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Золотая карта Трампа" от правительства США теперь здесь! Прямая дорога к гражданству для всех квалифицированных и проверенных соискателей. Это так здорово!" - написал президент США в TruthSocial.

К сообщению Трамп прикрепил дизайн "золотой карты", на которой изображен он сам, статуя Свободы, белоголовый орлан и флаг США. Также на документе стоит подпись Трампа в окружении пятиконечных звезд. Белый дом в X также разместил фотографию, на которой президент США за своим рабочим столом позирует с "золотой картой" в руках.

В сентябре Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому американские власти будут предоставлять иностранцам вид на жительство в стране по ускоренной процедуре за $1 млн. Президент США отмечал, что новая программа нацелена на то, чтобы привлечь в страну "очень успешных" и "очень продуктивных" людей. Министр торговли США Говард Латник подчеркивал, что эта программа должна привлечь в американскую казну более $100 млрд.

В сентябре Трамп также подписал указ об изменении правил выдачи специальных виз категории H-1B, которые позволяют компаниям в США нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Теперь компании должны будут выплатить $100 тысяч, если хотят воспользоваться этой возможностью. Представители вашингтонской администрации отметили, что эти изменения должны подтолкнуть бизнес США к тому, чтобы нанимать и обучать американцев, а не иностранцев.