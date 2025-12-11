На границе с Камбоджей погибли девять военных Таиланда

Еще 120 человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. Количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей увеличилось до девяти. Еще 120 человек получили ранения, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Минобороны Таиланда.

По его информации, в результате столкновений около 200 тыс. мирных жителей Таиланда были вынуждены покинуть свои дома. Минобороны также утверждает, что погибли три беженца, а в общей сложности было создано 849 пунктов временного размещения. По информации ведомства, пострадали около 200 больниц и клиник.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.