Politico: отказ изъять активы России может сделать Бельгию изгоем в ЕС

По данным издания, представители страны "потеряют голос" на мероприятиях ЕС, пожелания по общему бюджету на 2028-2034 годы будут учитываться в последнюю очередь

Редакция сайта ТАСС

© Nicolas Economou/ NurPhoto via Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Бельгия может оказаться в изоляции в Евросоюзе наряду с Венгрией, если страна не согласится на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева. Об этом пишет издание Politico.

Представители ЕС на неделе проведут три встречи, где будет обсуждаться предложенная Еврокомиссией схема по экспроприации российских активов, против чего выступает Бельгия, где хранится их основная часть. Страны, поддерживающие эту схему, хотят, чтобы она была одобрена на саммите ЕС, который начнется 18 декабря. Европейские дипломаты сказали изданию, что "не все надежды потеряны". Представители ЕС планируют обсудить каждое из требований правительства Бельгии и попытаются максимально приблизить к ним формулировки плана по изъятию активов.

Но если премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер продолжит блокировать решение, то его подвергнут изоляции, как премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Брюссель и страны ЕС критикуют за "отступничество от демократических норм" и отказ следовать жесткой антироссийской линии в санкционной политике, пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата одной из европейских стран. Представители Бельгии "потеряют голос" на мероприятиях ЕС, пожелания страны по общему бюджету на 2028-2034 годы будут учитываться в последнюю очередь. Кроме того, мнение Бельгии по общеевропейским инициативам будут игнорировать, а на звонки бельгийских политиков перестанут отвечать, утверждает дипломат.

Такой сценарий стал бы "суровой действительностью" для страны, которая "буквально и символически" находится в центре проекта евроинтеграции и всегда считалась проевропейской страной, пишет издание. В свою очередь, собеседники газеты отмечают, что "отчаянные времена требуют отчаянных шагов".