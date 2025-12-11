Politico: страны ЕС тайно обсуждают альтернативный план финансирования Киева

Среди наиболее вероятных участников схемы поддержки Украины называются Германия, страны Скандинавии и Балтии, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза непублично обсуждают возможность добровольного финансирования Киева отдельными странами - членами блока, если ЕС не удастся согласовать схему по изъятию российских замороженных активов в пользу Украины. Об этом пишет издание Politico.

Оно напоминает, что Еврокомиссия в своем официальном предложении об изъятии активов РФ озвучила лишь одну альтернативу - предоставление финансовой помощи за счет общих долговых заимствований ЕС. Венгрия дала понять, что она против такого решения, для принятия которого нужна единогласная поддержка всех стран-членов.

На этом фоне представители ЕС тайно обсуждают третий вариант, по которому страны-члены выделят помощь за счет собственных бюджетов. Среди наиболее вероятных участников такой схемы поддержки Киева называются Германия, страны Скандинавии и Балтии. Но участники переговоров предупреждают, что это чревато "серьезным расколом в сердце" Евросоюза, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Украине в ущерб принципу солидарности в ЕС.

В будущем это может привести к ситуации, когда Германия может отказаться помочь оказавшемуся в кризисе банку из страны, которая не выделяла средства на поддержку Киева, пишет Politico. "Солидарность - это дорога с двусторонним движением", - сказал изданию дипломат неназванной европейской страны.

Последний вариант, как ЕС может заручиться средствами для поддержки Киева, - изъять активы РФ по решению квалифицированного большинства. Это поможет преодолеть вето Бельгии, но такой вариант не рассматривается всерьез, сказали собеседники издания.