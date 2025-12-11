На Украине попросили привлечь Шария к ответственности по делу Портнова

Адвокат был убит 21 мая под Мадридом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд обязал офис генпрокурора Украины начать расследование возможной причастности украинского блогера Анатолия Шария к убийству экс-советника президента Виктора Януковича (2010-2014 гг.), адвоката и правозащитника Андрея Портнова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В сентябре Дубинский подал заявление в главное следственное управление нацполиции, в котором написал, что "имеются основания утверждать, что к убийству Портнова причастен Шарий". В частности, депутат обращал внимание на то, что блогер неоднократно публиковал посты, касающиеся Портнова и его деятельности, "выражал свою неприязнь к А. В. Портнову, а также откровенно угрожал последнему".

"Печерский райсуд принял решение обязать офис генпрокурора внести в ЕРДР и начать расследование дела о возможной причастности Шария к преследованию и убийству украинского политика Андрея Портнова", - написал Дубинский.

Портнов был убит 21 мая под Мадридом.

Адвокат покинул Украину в феврале 2014 года, но вернулся в 2019 году. Вновь покинул Украину после начала СВО в 2022 году. Против Портнова на Украине было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по подозрению в госизмене, однако его вина не была доказана, дела были закрыты.