Politico: послы ЕС 11 декабря обсудят бессрочную заморозку активов России

По данным издания, дипломаты изучат обновленные юридические документы после безрезультатных обсуждений, состоявшихся 10 декабря

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Послы стран ЕС 11 декабря рассмотрят вопрос о предоставлении Еврокомиссии (ЕК) чрезвычайных полномочий, которые позволили бы сохранять замороженными активы России на неопределенный срок. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По их информации, они изучат обновленные юридические документы после безрезультатных обсуждений, состоявшихся 10 декабря.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза намерены в ускоренном порядке принять решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму до €210 млрд, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Для этого планируется спешное принятие закона, который предусматривает чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на продление санкций, указывало издание.

Ранее Еврокомиссия огласила свой план экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что действия в отношении активов России, если они будут предприняты, не останутся без ответа и повлекут за собой серьезные последствия.