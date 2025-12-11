В Литве не знают, сколько грузовиков застряло в Белоруссии

Вильнюс обратился в Ассоциацию международных автомобильных перевозок с просьбой помочь пересчитать литовские грузовики

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Решение вопроса назначения и выплаты компенсаций застрявшим в Белоруссии литовским грузоперевозчикам следует начать с того, чтобы понять, сколько их там находится. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

"Ситуация требует ясности. Сегодня мы не знаем, сколько фур застряло в Белоруссии. Как можно вести речь о компенсациях, когда у нас нет точных данных? Начать надо с этого", - сказал он.

По мнению главы МВД, перевозчики со своей стороны должны вести диалог с представителями Белоруссии. "У них там есть связи, представительства. Они тоже должны прилагать усилия", - утверждает Кондратович.

В Литве власти и перевозчики не могут разобраться, сколько литовских грузовиков простаивают в Белоруссии. Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что на территории соседней страны застряли около 280 фур. Данные таможни говорят о 185 грузовиках. Президент ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас утверждает, что только тягачей там находится около 1 250, а также не менее 2 тыс. полуприцепов с литовскими номерами.

Вильнюс даже обратился в Ассоциацию международных автомобильных перевозок с просьбой помочь пересчитать литовские грузовики.