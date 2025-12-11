Politico: в США обсуждают идею создания альтернативы G7 с участием России

Новое объединение может получить название "Ключевая пятерка"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американская администрация обсуждает возможность создания нового объединения из пяти стран, альтернативного Группе семи (G7), с участием России, США, Китая, Индии и Японии. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, в Вашингтоне обсуждается, "казалось бы, необычная идея" учреждения нового объединения под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5).

Портал Defense One утверждал, что этот пункт был включен в неопубликованную версию Стратегии национальной безопасности, с которой ему удалось ознакомиться. По его данным, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает идею создания нового объединения, не ограниченного требованиями и условиями G7. Первым пунктом на повестке C5 могло бы стать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в частности нормализация отношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отказалась подтвердить Politico существование указанного документа, однако эксперты в области национальной безопасности отметили, что создание C5 было бы в интересах нынешней администрации. "Это соответствует тому, как президент Трамп видит мир, а именно не через призму идеологии, а через симпатию к сильным лидерам и предрасположенность к сотрудничеству с мощными державами, поддерживающими сферы влияния в своих регионах", - рассказала изданию Торри Тауссиг, входившая в Совет национальной безопасности Белого дома при 46-м президенте США Джо Байдене. По ее словам, тот факт, что Европе не нашлось места в проекте C5, "может заставить европейцев поверить в то, что администрация рассматривает Россию как ведущую державу, способную иметь собственную сферу влияния в Европе".

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.