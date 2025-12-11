ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Зампремьера Лаоса заверил, что страна навсегда остается другом России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил республику за сохранение исторической памяти
10:29

ВЬЕНТЬЯН, 11 декабря. /ТАСС/. Россияне, приезжающие в Лаос, могут чувствовать себя как дома, заверил заместитель премьер-министра, председатель Комитета по обороне и безопасности Тянсамон Тяннялат на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

"Правительство Лаоса очень высоко ценит помощь Российской Федерации, Советского Союза во время освободительной войны. Россия продолжает помощь Лаосу в различных областях. Когда вы приезжаете в Лаос, чувствуете себя как дома, как братья, как друзья Лаоса", - сказал Тяннялат. Он призвал "всегда помнить, что для России Лаос всегда друг, товарищ".

Шойгу поблагодарил Лаос за сохранение исторической памяти, за то, что в стране установлены два памятника советским летчикам, которые помогали в борьбе за свободу и независимость Лаоса.

"Гордимся совместной работой по гуманитарному разминированию территории Лаоса. В ноябре в лаосскую провинцию Хуапхан прибыла новая группа российских саперов для участия в восьмом этапе миссии. За все время этой программы нашими специалистами очишено около 210 гектаров территории Лаоса, подготовлено свыше 160 лаосских военнослужащих", - отметил секретарь СБ РФ. Он предложил обсудить "пути активизации военного и военно-технического сотрудничества".

Шойгу рассчитывает, что нынешний визит российской межведомственной делегации "будет в максимальной степени способствовать выполнению поручений глав России и Лаоса, подтверждает серьезный настрой на дальнейшее всестороннее углубление отношений стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе". 

