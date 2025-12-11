FT узнала об исключении требования о выводе войск РФ из мирного плана США

По словам украинских источников газеты, в последней версии предложений США не предусматривается вывод российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона (ДМЗ) будет международно признанной территорией России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, в плане уточняется, что "российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону". Как пишет FT, министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл заверил европейских чиновников, что США готовы обеспечить Украине гарантии безопасности в рамках соглашения, а также создать ДМЗ как "самую сильную линию обороны в мире".

При этом, по словам украинских источников газеты, в последней версии предложений США не предусматривается вывод российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны.

Ранее западные СМИ сообщили, что США предложили создать демилитаризованную зону вдоль всей будущей "линии прекращения огня" по "корейской модели".

План США

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".