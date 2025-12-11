WP: на OpenAI подали в суд, обвинив в побуждении к убийству со стороны ChatGPT

Американец Стейн-Эрик Солберг, который общался с чат-ботом, убил свою 83-летнюю мать и покончил с собой, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Компании OpenAI предъявлен очередной иск после того, как 56-летний американец Стейн-Эрик Солберг, который общался с ChatGPT, убил свою 83-летнюю мать и покончил с собой. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В суд обратились наследники убитой Сюзанны Адамс. Утверждается, что Солберг давно страдал от психического расстройства и подозревал мать в слежке. Истцы считают, что разработчик ChatGPT несет ответственность за смерть Адамс, так как выпустил "дефектный продукт, который поддерживал параноидальные мысли мужчины". В публикации отмечается, что у американца были проблемы до того, как он начал пользоваться чат-ботом.

"ChatGPT превратил мою бабушку в мишень, сделав из нее злодейку в мире заблуждений, созданном искусственным интеллектом. Месяц за месяцем ChatGPT соглашался с самыми параноидальными убеждениями моего отца, уничтожая всякую связь с реальными людьми и событиями. OpenAI должна понести ответственность", - заявил сын Солберга.

OpenAI заявила, что изучит иск, чтобы "понять детали".

Ранее семейная пара из штата Калифорния подала иск против OpenAI, обвинив компанию в смерти 16-летнего сына. По данным телеканала NBC News, подросток рассказывал чат-боту о своих проблемах, за несколько недель до трагедии нейросеть превратилась из программы-помощника в "тренера по суициду".