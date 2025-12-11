В Раде заявили о готовности работать над законодательным обеспечением выборов

Для запуска процесса необходимо широкое обсуждение в парламенте с участием представителей правительства и гражданского общества, отметил первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Верховная рада готова работать над подготовкой законодательных норм проведения выборов в военное время, однако партнеры Киева должны обеспечить их безопасность. Об этом заявил первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.

"Могут быть предприняты разные шаги. Давайте исходить из ситуации, которая есть сейчас. Сейчас нет ни законодательных инициатив, ни черновиков <...>, это говорит, что [законодательство] необходимо выработать, если мы хотим, чтобы оно появилось", - сказал он в эфире телеканала Рада.

Корниенко пояснил, что для запуска такого процесса необходимо широкое обсуждение в парламенте с участием представителей правительства и гражданского общества. "Если есть необходимость, чтобы мы дали законодательную рамку, мы ее дадим. Но понятно, что без рамки безопасности, которую, как Владимир Зеленский правильно сказал, должны дать партнеры, то есть Соединенные Штаты и наши европейские коллеги, <...> без рамки безопасности очень трудно это сделать", - отметил вице-спикер, добавив, что, "если речь идет о каких-то срочных требованиях со стороны партнеров, они должны их обеспечить, в первую очередь компонентом безопасности".

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. В связи с этим в стране периодически возникают обсуждения возможности проведения выборов, однако в Киеве заявляют, что во время военного положения, действие которого в стране постоянно продлевается, их организация запрещена конституцией.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.