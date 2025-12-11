Interia: МО Польши потребовало от Google замаскировать изображения военных объектов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Польши потребовало от американской корпорации Google замаскировать изображения военных объектов на территории страны в сервисе Street View. Об этом сообщил портал Interia.

По его данным, обращение ведомства в Google стало результатом расследования Interia. Проанализировав изображения в Street View, журналисты портала направили в Минобороны 17 примеров доступных в этом сервисе фотографий с польских военных объектов, в том числе сторожевых постов и радиолокационных станций.

Отмечается, что Google использует для сервиса Street View специальные автомобили с фотооборудованием. Спутниковые изображения военных объектов на сервисе Google Maps маскируются. В Польше действует закон о запрете фотографирования военных объектов и критической инфраструктуры.