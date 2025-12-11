ТАСС: самолет, предположительно, Пашиняна приземлился в Москве

Как ожидается, премьер-министра Армении примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Патрин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет, предположительно, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА, прибыл в столицу. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице", - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что минувшей ночью борт Пашиняна почти час ожидал разрешения на посадку в Москве, но был направлен в петербургский аэропорт Пулково из-за закрытия аэропортов московского авиаузла.

Как ожидается, Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Москве.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, сбито 39 беспилотников, летевших на столицу.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности закрывались на прием и вылет самолетов все столичные аэропорты. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных справочных служб и онлайн-табло воздушных гаваней, в Москве не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы порядка 40 рейсов без учета отмененных и задержанных с вылетом в пунктах отправления.