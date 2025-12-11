{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Эстонии планируют с 2027 года увеличить срок срочной службы до 12 месяцев

Действующая система подготовки больше не обеспечивает необходимого уровня подготовки, отмечается в пояснительной записке законопроекта
© Omar Marques/Getty Images

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Эстонии намерено с 2027 года установить продолжительность срочной службы для всех призывников в 12 месяцев. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на предложенный министром обороны страны Ханно Певкуром законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке, действующая система подготовки, предусматривающая 8 или 11 месяцев службы в зависимости от специальности, больше не обеспечивает необходимого уровня подготовки. В документе указывается, что объем и техническая сложность обучения возросли, а в войсках внедрены современные вооружения и системы управления.

Продолжительность срока службы, начинающегося в начале года или летом, длится 11 месяцев, а осенние призывники служат 8 месяцев. Удлиненный срок предусмотрен для военнослужащих ВМС, бронетанковых подразделений, водителей механизированной техники, военной полиции, связистов и специалистов в области информационных технологий, а также для призывников, готовящихся к должностям младшего и старшего командного состава.

По оценкам ведомства, дополнительные расходы, связанные с удлинением срока службы, включая выплаты призывникам и обеспечение питания, в 2027 году составят порядка €31 млн.

