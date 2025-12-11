Пресс-секретарь Пашиняна подтвердила, что его борт ночью сел в Петербурге

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила информацию, что борт армянского премьера ночью был перенаправлен в Санкт-Петербург из-за закрытого воздушного пространства, а утром вылетел в Москву.

"Правительственный самолет премьер-министра Никола Пашиняна не смог ночью приземлиться из-за временного закрытия воздушного пространства Москвы. Самолет был перенаправлен в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Утром премьер-министр Никол Пашинян продолжил свой путь и вылетел в Москву, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и техники", - сообщала Багдасарян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян "уже находится в Москве с рабочим визитом" и "11-12 декабря будет находиться в Российской Федерации".

Ранее Baza сообщила, что самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Отмечалось, что борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но его так и не получили. В итоге самолет отправили в Пулково, где он около часа ночи и приземлился. Из-за ночной атаки БПЛА в столичных аэропортах задержали более 170 рейсов. Пашинян летел в Москву из Германии.