Axios: США хотят сделать главой сил в Газе американского генерала

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют назначить американского генерала на пост командующего будущими международными стабилизационными силами в секторе Газа, создание которых предусмотрено мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его данным, постпред США при ООН Майк Уолтц во время своей первой официальной поездки в Израиль сообщил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что лично знаком с этим генералом, и указал, что "это очень серьезный человек". Уолтц также заверил главу израильского правительства, что назначение американского командующего должно гарантировать интересы еврейского государства в ходе дальнейшего процесса урегулирования.

Источники Axios также отмечают, что США в этот момент находятся на завершающем этапе формирования стабилизационных сил. При этом американские военные непосредственно не будут участвовать в обеспечении безопасности в Газе.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

17 ноября СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".