Axios: экс-спецпредставитель ООН может стать представителем "Совета мира" в Газе

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему специальному координатору ООН по ближневосточному мирному процессу (2015-2020) Николаю Младенову (Болгария) стать представителем "Совета мира" в секторе Газа и возглавить его совместную работу с будущей палестинской администрацией анклава. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его данным, США близки к завершению формирования структуры "Совета мира". Администрация Трампа уже проинформировала западные страны о своих планах и предложила места в совете представителям Германии и Италии.

Николай Младенов родился в Софии в семье дипломата. С 2013 по 2015 год он занимал пост специального представителя генерального секретаря ООН по Ираку, с 2015 по 2020 год выступал специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу. В декабре 2020 года он уведомил генерального секретаря Антониу Гутерриша о намерении оставить службу в ООН по личным обстоятельствам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что состав "Совета мира" будет объявлен в начале 2026 года, в него войдут руководители нескольких стран.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".