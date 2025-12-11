Вучич сообщил фон дер Ляйен о некоем "послании из Москвы"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен перед встречей в Брюсселе, что "получил послание из Москвы". Вучич, несмотря на включенный микрофон, говорил во время съемки в ходе визита в Брюссель вечером 10 декабря.

Протокольную запись опубликовал в четверг Совет ЕС. Президент Сербии, которого сопровождали фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, во время выхода к журналистам сказал: "Я получил послание из Москвы, которое…" В этот момент председатель ЕК перебила его, предложив следующее: "Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг".

По итогам визита сербского президента в Брюссель пресс-конференций не проводилось, никаких разъяснений ЕК и Белград не предоставляли.