ТАСС: Мелони придерживается прагматичной позиции по Украине

РИМ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони придерживается прагматичной позиции по украинскому урегулированию. Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в правящей партии премьера "Братья Италии", она не разделяет многих подходов европейских коллег, но стремится сохранять единство между США и Европой.

"Позиция главы нашего правительства прагматична [в подходах к поиску решений украинского кризиса]. Она выступает с поддержкой американского плана, о чем неоднократно говорила, и подчеркивает, что европейцы не должны работать над альтернативой", - сказал собеседник агентства.

Он отметил "особые отношения" Мелони с президентом США Дональдом Трампом. "Европа должна пользоваться этим", - добавил он. Среди прочего источник напомнил, что Италия никогда не входила в "коалицию желающих" по-настоящему, с самого начала заявляя о неприемлемости отправки своих войск на Украину. Определенный скепсис Рим проявляет и в отношении использования замороженных российских активов для выделения "репарационного кредита" Украине.

Как писала газета Corriere della Sera, в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Рим, в его делегации напомнили итальянской стороне об "отставании" в выполнении некоторых обязательств. Среди них газета перечисляет, в частности, вопрос активов РФ, неучастие в программе Purl по закупке вооружений для Украины у США, что активно практикуется северными европейскими странами, а также "нецелевое" использование фондов европейской программы Safe, направленной на развитие оборонительной способности стран - членов ЕС. Как напоминает издание, Италия запросила из него €15 млрд и остается одной из четырех стран, которые не собираются часть этих средств направлять на военную помощь Киеву.

Согласно последним данным расположенного в Киле Института мировой экономики (IfW), который отслеживает данные о поддержке Киева, Италия сократила в 2025 году на 15% и без того низкий уровень ассигнований на военную поддержку Украины по сравнению с 2022-2024 годами.

Внутренние причины

Местные аналитики не склонны видеть в этих аспектах указание на смену позиции Рима в отношении Украины. Правительство, выкраивающее на фоне маленького экономического роста один из самых низких за последнее время бюджет на следующий год, просто не располагает необходимыми ресурсами. Особенно это актуально на фоне завершения финансирования из европейского фонда восстановления экономик после пандемии и программы национального восстановления и укрепления (PRNN), в рамках которой за счет средств из этого фонда (более €200 млрд) финансировались проекты в различных секторах, в том числе инфраструктурные и социальные.

Кроме того, как отмечают наблюдатели, Мелони необходимо поддерживать равновесие на внутреннем политическом фронте при очевидных расхождениях позиций по Украине с лидером входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. Он занимает посты вице-премьера и министра транспорта и по инфраструктурам и неоднократно выступал против продолжения военной поддержки Киева.