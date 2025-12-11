Пашинян прибыл на встречу премьеров ЕАЭС в Доме правительства РФ

Борт Пашиняна ночью не смог приземлиться в Москве из-за атаки беспилотников на город. Самолет был перенаправлен в Санкт-Петербург. Утром премьер Армении продолжил путь и прибыл в Москву.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, сбито 39 беспилотников, летевших на столицу.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности закрывались на прием и вылет самолетов все столичные аэропорты. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных справочных служб и онлайн-табло воздушных гаваней, в Москве не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы порядка 40 рейсов без учета отмененных и задержанных с вылетом в пунктах отправления.