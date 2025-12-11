Минюст Литвы готов к правовой помощи фирмам застрявших в Белоруссии фур

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции Литвы готово к оказанию правовой помощи в исках против белорусских властей литовским транспортным фирмам, фуры которых застряли в соседней стране. Об этом в эфире национального радио LRT заявила премьер-министр Инга Ругинене.

"Счет по потерям, которые несут грузоперевозчики, надо предъявить властям в Минске, которые незаконно удерживают фуры. Министерство юстиции готово прийти нашим компаниям на помощь в юридических разбирательствах", - сказала она.

Глава правительства, которое перевозчики упрекают в бездеятельности для возращения машин в Литву, не первый раз рекомендует им судиться с Белоруссией.

Президент ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас оценил эти призывы как несостоятельные. По его словам, если бы транспортники платили налоги в Белоруссии, там бы и протестовали, а пока они платят в бюджет Литвы, здесь и будут предъявлять претензии в связи с ущербом.

По подсчетам ассоциации, убытки перевозчиков Литвы из-за застрявших в Белоруссии фур достигают почти €100 млн. В соседней стране простаивают около 1 250 тягачей и до 4 тыс. прицепов.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября из-за запусков контрабандистами метеозондов с сигаретами. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.