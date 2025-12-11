Мерц ожидает, что размещение ракет США в ФРГ в 2026 году остается в силе

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает, что США начнут размещение дальнобойного оружия на территории ФРГ в 2026 году, как и планировалось.

"На данный момент у меня нет оснований сомневаться в соглашениях, которые мы заключили с США в рамках альянса НАТО. Не было никаких заявлений и никаких шагов по расторжению взаимных обязательств в области безопасности, которые мы взяли на себя друг перед другом", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В то же время он отметил, что новая Стратегия нацбезопасности США показала, что Европа должна делать больше для обеспечения собственной безопасности. Это, по словам канцлера ФРГ, уже "стало совершенно ясно на саммите НАТО в Гааге". "Вот почему мы также приняли эти решения в Гааге относительно целевых показателей [расходов на оборону] в 3,5% и 5%. Я думаю, американское правительство это адекватно признало", - утверждал Мерц.

"Но опять же, мы знаем, что в ближайшие годы нам нужно сделать гораздо больше для нашей безопасности и обороны, чем в прошлом. Американское правительство справедливо указывает нам на это", - резюмировал канцлер ФРГ.

В свою очередь Рютте считает, что НАТО "в безопасности" и "США остаются привержены НАТО". "Чтобы оставаться в безопасности, нужно полное сотрудничество между ЕС, США и Канадой", - продолжил он. Генсек подчеркнул, что европейские страны "наращивают военные расходы до 5% ВВП, как того и требуют США, и закупают оружие у США для Украины". По его мнению, США "признают это".

10 июля 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов (завершил миссию в октябре 2024 года) заявлял, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.