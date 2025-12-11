Азаров: СБУ не ознакомила с планами Запада устроить госпереворот в стране

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров сообщил, что до начала "майдана" Служба безопасности Украины (СБУ) не ознакомила его с информацией о планах Запада устроить госпереворот в стране.

"Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать - силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы", - сказал Азаров на площадке ТАСС на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов.

Азаров напомнил, что Европейский совет сразу после госпереворота ввел санкции против 18 граждан Украины, включая его самого, Януковича, двух его сыновей и приближенных к ним лиц.

Он также отметил, что до начала "майдана" на Украине, летом 2013 года, на Западе собирали информацию о зарубежных счетах и собственности всех членов его правительства для компромата.

"Еще летом мне пришла информация, что по всем членам правительства собирается информация о счетах и зарубежной собственности. То есть собирается компромат на нас. Мне это сообщил человек, которому я мог доверять, это был абсолютно компетентный человек. Я сразу понял, для чего они собираются: значит, что-то готовится", - сказал Азаров.

Он отметил, что не видел ничего страшного в сборе такой информации и представить не мог, что в итоге может произойти госпереворот с жертвами и разрушением страны. "Мы имели дело с абсолютно хорошо подготовленным заговором", - добавил экс-премьер Украины.