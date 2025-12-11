В Киеве заявили об отсутствии инструментов для запрета русскоязычных версий сайтов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правовые инструменты для запрета русскоязычных версий сайтов отсутствуют в законодательстве Украины. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, комментируя соответствующую петицию на сайте кабмина Украины, которая накануне набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

По словам чиновницы, которые приводит издание "Страна", "закон разрешает существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной". "А потому это (запрет - прим. ТАСС) будет нарушением Конституции, и Украина столкнется с международными жалобами", - подчеркнула Ивановская.

Петиция была зарегистрирована в начале сентября. Чтобы обращение рассмотрели, оно должно было набрать 25 тыс. голосов за три месяца. По мнению автора петиции, все жители Украины обязаны знать украинский язык, а русскоязычные версии сайтов якобы "способствуют сохранению и распространению русского информационного влияния" в стране. Автор инициативы предложил внести изменение в закон, добавив в него пояснение, что украинские сайты могут иметь версии на других языках, кроме русского. Таким образом, изменение предполагает полный запрет на создание и функционирование русскоязычных версий сайтов.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что неоднократно становилось поводом для конфликтов.