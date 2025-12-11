Прозоров: СБУ докладывала о стремлении США к смене правительства на Украине

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Аналитики СБУ во время "майдана" в феврале 2014 года сообщали о наращивании давления Госдепартамента с целью вовлечения Украины в сферу влияния Вашингтона путем смены политического руководства. Об этом рассказал экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров на презентации своей книги "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ" в ТАСС.

"В книге я привел полностью секретный документ Департамента контрразведки [СБУ], точнее Управления контрразведывательного поиска. Это управление, которое как раз занималось оперативным противодействием западным спецслужбам. <…> И в этом документе, прямым текстом, составлен он 9 февраля 2014 года, то есть буквально за 10 дней до того, как все рухнуло, аналитики СБУ пишут, я позволю себе цитату: "Официально заявляя о своем стремлении к мирному урегулированию политической ситуации на Украине, Государственный департамент США продолжит наращивать давление с целью дальнейшего вовлечения нашей страны в собственную сферу влияния путем смены политического руководства", - сказал Прозоров.

Презентация книги "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов, проходит в пресс-центре ТАСС. В мероприятии принимают участие автор книги Прозоров, экс-премьер Украины Николай Азаров и публицист, офицер спецподразделения "Беркут" Дмитрий Собына.

Книга раскрывает подробности государственного переворота в Киеве зимой 2013-14 годов, который стал отправной точкой гражданской войны на Украине.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек, и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.