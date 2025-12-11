ЕК не комментирует "послание из Москвы", о котором говорил Вучич в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия не комментирует некое "послание из Москвы" о котором говорил президент Сербии Александар Вучич в ходе своей встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Я ничего не могу сказать по поводу этого отрывка, который вы услышали от президента Сербии", - сказала Пинью.

Вучич в ходе визита в Брюссель вечером 10 декабря при включенном во время протокольной съемки микрофоне сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что получил некое "послание из Москвы", однако фон дер Ляйен не дала ему рассказать, о чем оно было, призвав продолжить, когда они поднимутся в офис.