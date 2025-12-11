{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Мерц заявил, что США неверно понимают суть Евросоюза

Канцлер Германии отметил, что у ФРГ традиционно хорошие отношения с Соединенными Штатами
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц AP Photo/Ebrahim Noroozi
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo/Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС как институт неверно классифицируется властями США.

"Я указал на то, что Европейский союз как институт явно неправильно классифицируется в Вашингтоне. Во время моего визита в июне я пытался объяснить президенту [США Дональду] Трампу историю Европейского союза и его создания. Но американскому правительству, очевидно, по-прежнему очень трудно понять этот Европейский союз как союз государств", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

При этом канцлер ФРГ утверждал, что "может это понять". "Если американскому правительству трудно говорить с этим институтом, Европейским союзом, то я сказал, что ему следует, по крайней мере, говорить с отдельными государствами-членами, включая, конечно же, Германию", - продолжил Мерц. Он подчеркнул, что у ФРГ "традиционно хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки". "И я готов, в том числе от имени других европейцев, поговорить с американским правительством и обсудить эти вопросы, которые мы должны решать вместе", - заключил Мерц.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из этих стран "нежизнеспособными государствами".

СШАГерманияМерц, Фридрих
