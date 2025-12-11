Прозоров: экс-глава администрации Януковича устроил информационный "шабаш"

Непосредственная вина Сергея Левочкина состоит в информационном антиправительственном накале, заявил экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Левочкин устроил во время "майдана" в 2013-2014 годах антиправительственный "шабаш". Об этом в ходе презентации книги в ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Левочкин отвечал за информсопровождение. Его непосредственная вина [состоит] в информационном антиправительственном накале. То, что творилось тогда в СМИ Украины, - это иначе как "антиправительственный шабаш" назвать нельзя", - сказал он на презентации книги "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ".

Презентация книги, посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов, проходит в пресс-центре ТАСС. В мероприятии принимают участие автор книги Прозоров, экс-премьер Украины Николай Азаров и публицист, офицер спецподразделения "Беркут" Дмитрий Собына.

Книга раскрывает подробности государственного переворота в Киеве зимой 2013-2014 года, который стал отправной точкой гражданской войны на Украине.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек, и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.