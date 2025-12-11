Посольство Молдавии на Украине прекращает прием заявлений на гражданство

Это связано с принятием нового закона, согласно которому для вступления в гражданство необходимо знание государственного языка

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Молдавское посольство на Украине сообщило о прекращении приема заявлений по вопросам гражданства в связи со вступлением в силу более строгих правил.

"Консульский отдел посольства Республики Молдова на Украине с 23 декабря приостанавливает на неопределенный срок прием заявлений по вопросам гражданства. Дипломатическое представительство проинформирует дополнительно о возобновлении предоставления указанных консульских услуг", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Ранее в Молдавии был принят новый закон о гражданстве, согласно которому для вступления в гражданство необходимо знание государственного языка. Также были изменены и другие правила.

По данным Главного инспектората по миграции (ГИМ Молдавии), с 24 февраля 2022 года по июль 2025 года более 4 400 граждан Украины подали заявления на получение молдавского гражданства, 2 630 из них получили его. По состоянию на 15 сентября в национальной системе предоставления убежища было зарегистрировано 432 украинца, более 3 700 украинцев пользуются правом на временное проживание в Республике Молдова, а более 2 600 получили право на постоянное проживание.