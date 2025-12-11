"Архитекторы ИИ" стали людьми года по версии журнала Time

Издание утверждает, что 2025 стал годом, когда потенциал искусственного интеллекта раскрылся во всей красе

Редакция сайта ТАСС

© Maxim Konankov/ NurPhoto via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Журнал Time назвал "архитекторов ИИ" людьми года.

"2025 год стал годом, когда весь потенциал искусственного интеллекта раскрылся во всей красе, и стало ясно, что пути назад нет. За создание эпохи мыслящих машин, за то, что они поразили и обеспокоили человечество, за преобразование настоящего и за выход за рамки возможного "архитекторы ИИ" признаны "Человеком года 2025" по версии журнала", - говорится в X.