Азаров: Лукашенко предвидел госпереворот на Украине

Президент Белоруссии советовал властям скорее подавить протесты, сообщил бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время протестов на "майдане" на Украине уже предвидел госпереворот и удивлялся, почему власти церемонятся с протестующими. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Во время событий [майдана] я встретился с Лукашенко, он мне сказал: "Что вы там с ними церемонитесь, почему там люди на майдане в туалет ходят, почему вы дрова и питание завозите? Ну, это же переворот готовится, вы что там миндальничаете", - рассказал Азаров на площадке ТАСС на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов.

"И я так считал, что надо действовать. Если ты видишь, что собрались преступники, которые хотят совершить государственный переворот, а ты им создаешь условия", - отметил Азаров. Он подчеркнул, что цена этого "миндальничания" оказалась чрезвычайно велика.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости (майдане Незалежности) в столице Украины обвинили президента страны Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.