ВС Таиланда заявили о гибели 102 камбоджийских военных

Как утверждают в ведомстве, с 7 декабря таиландскими военными также были уничтожены шесть танков Т-55, одна реактивная система залпового огня БМ-21, 64 БПЛА и одна система РЭБ

БАНГКОК, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 102 военнослужащих ВС Камбоджи погибли в результате обострения конфликта на таиландско-камбоджийской границе. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на ВС Таиланда.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.