Рютте: только НАТО в силах спасти Европу от участи Украины

Генсек назвал Североатлантического альянса "своим долгом" рассказывать европейцам, "что их ждет, если они не будут действовать быстро, инвестировать в оборону и наращивать поддержку Украины"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Только НАТО способна защитить европейцев и помешать разделить судьбу украинцев. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая в Берлине с программной речью по просьбе организаторов Мюнхенской конференции по безопасности.

"Слушайте сирены над Украиной. Смотрите на трупы, которые вытаскивают из-под развалин, - утверждал он. - Что стоит между тем, что происходит с ними, и тем, что происходит с нами? Только НАТО". Рютте назвал "своим долгом" рассказывать европейцам, "что их ждет, если они не будут действовать быстро, инвестировать в оборону и наращивать поддержку Украины".

"У НАТО есть план, мы знаем, что делать, за дело!" - заключил генсек.