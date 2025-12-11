Глава ЕК и новый премьер Чехии обсудили урегулирование на Украине

Урсула фон дер Ляйен выразила Андрею Бабишу благодарность за "поддержку укрепления конкурентоспособности Европы"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обсудили поддержку Украины на пути к миру в этой стране. Об этом глава ЕК написала в Х.

"Хорошая встреча с Андреем Бабишем, - отметила она. - Мы обсуждали также укрепление Украины на ее пути к справедливому и прочному миру, так как безопасность Украины является и безопасностью Европы". Дебаты о поддержке Украины, как написала Урсула фон дер Ляйен, продолжатся на предстоящем на будущей неделе заседании Евросовета.

Глава ЕК выразила Бабишу благодарность за "поддержку укрепления конкурентоспособности Европы".

Бабиш был назначен премьером Чехии 9 декабря. Свой первый зарубежный визит в этом качестве он нанес в Брюссель, где проведет встречи также с председателем Евросовета Антониу Коштой и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.