Рютте в Германии призвал готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды"

Генсек НАТО также в очередной призвал страны альянса тратить больше на оборону

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на форуме в Германии, призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды".

"Мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы к войне огромных масштабов. К такой, какую пережили наши деды и прадеды", - сказал Рютте, выступая в Берлине с программной речью по приглашению организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Он также в очередной призвал страны НАТО тратить больше на оборону.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.