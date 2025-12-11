Минэнерго: Казахстан восполнит добычу в 480 тыс. тонн, сокращенную из-за атаки на КТК

В Минэнерго страны отметили, что оценка влияния данных корректировок на бюджет республики является преждевременной

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Сокращение добычи нефти в Казахстане на 480 тыс. тонн в результате атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) со стороны Украины в конце ноября является необходимой мерой, она будет восполнена. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Касательно фактического влияния инцидента на производственные процессы отмечаем, что временная корректировка добычи составила порядка 480 тыс. тонн. Это технологически необходимая мера, связанная с заполнением резервуарных парков в период ремонта. Данный объем не является безвозвратной потерей и будет восполнен в последующие периоды за счет интенсификации отгрузки после выхода терминала на штатный режим работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оценка влияния данных корректировок на бюджет республики является преждевременной, "так как нефть остается в активе компаний и будет реализована при восстановлении логистики".