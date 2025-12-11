Моди обсудил с Трампом прогресс в двусторонних отношениях Нью-Дели и Вашингтона

Разговор Моди и Трампа прошел в то время, как в индийской столице находится американская делегация для переговоров о торговом соглашении

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Narendramodi.in via AP

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили развитие двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

"Состоялся очень теплый и содержательный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели прогресс в наших двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события", - написал Моди в Х.

Индия и США, подчеркнул премьер, намерены и далее совместно работать ради глобального мира, стабильности и процветания.

Разговор Моди и Трампа прошел в то время, как в индийской столице находится американская делегация для переговоров о торговом соглашении. Нью-Дели и Вашингтон рассчитывали осенью достигнуть договоренности по этому документу, затем сроки сдвинулись до конца года.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия расценивает эти действия как несправедливые.