Вице-премьер Молдавии заявил о приглашении Тирасполя к диалогу

Валерий Киверь сообщил, что подписал обращение к политическому представителю в Приднестровье, в котором предложил обсудить некоторые проблемы

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Валерий Киверь предложил главе МИД Приднестровья Виталию Игнатьеву обсудить решение ряда проблем, в которых заинтересована молдавская сторона. Об этом Киверь сообщил во время своего выступления на конференции в Кишиневе.

"Сегодня я подписал обращение к политическому представителю в Тирасполе, в котором мы предложили обсудить ряд проблем, в том числе вопрос [молдавских] школ, прав [молдавских] фермеров, свободы передвижения, свободы выражения мнения", - сказал вице-премьер.

Ранее в Тирасполе заявили о блокировании переговоров молдавской стороной. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из непризнанной республики могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления. Там неоднократно призывали к возобновлению диалога на любых площадках.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены с 2019 года. Как констатировала ранее миссия ОБСЕ в Молдавии, пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.