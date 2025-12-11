Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

Шахабуддин Чуппу заявил, что "чувствует себя униженным" из-за действий временного правительства Бангладеш под руководством Мухаммада Юнуса

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу сообщил, что намерен покинуть свой пост после парламентских выборов, намеченных на февраль 2026 года.

"Я хочу уйти. Я заинтересован в том, чтобы покинуть пост, - сказал он в интервью агентству Reuters. - До проведения выборов я должен оставаться в должности. Я сохраняю ее, поскольку так предписывает конституция".

Шахабуддин Чуппу заявил, что "чувствует себя униженным" из-за действий временного правительства Бангладеш под руководством Мухаммада Юнуса. По его словам, Юнус не встречался с ним почти семь месяцев, его пресс-служба была ликвидирована, а в сентябре портреты президента были сняты в посольствах и консульствах Бангладеш по всему миру. "Портрет президента был во всех консульствах и посольствах, и все они были убраны за одну ночь. Это посылает людям неверный сигнал, будто президента собираются устранить. Я почувствовал себя глубоко униженным", - сказал Чуппу.

76-летний Шахабуддин Чуппу был избран на свой пост в 2023 году на пятилетний срок. Он был кандидатом от правящей тогда партии "Авами лиг", которую возглавляла экс-премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, покинувшая республику в 2024 году после антиправительственных протестов. В Бангладеш глава государства формально является главнокомандующим вооруженными силами, но пост президента является в большей степени церемониальным. Исполнительная власть в стране сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.

Ранее председатель избирательной комиссии Бангладеш Насир Уддин сообщил, что парламентские выборы и общенациональный референдум о реформе конституции страны пройдут в республике 12 февраля 2026 года.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года премьер-министр Шейх Хасина, которая находилась у власти в последние 20 лет, ушла в отставку и улетела в Индию, где находится до сих пор. С того времени страной руководит временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.