Axios: "евротройка", США и Украина 13 декабря обсудят мирный план

Источник портала в Белом доме отметил, что Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Франции и ФРГ пытаются организовать совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/ Высокопоставленные американские чиновники встретятся 13 декабря в Париже с представителями Великобритании, Франции, ФРГ и Украины для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Страны "евротройки" и Украина будут представлены советниками по национальной безопасности, в то время как перспектива участия во встрече совмещающего аналогичную должность с постом госсекретаря США Марко Рубио пока остается неясной.

Украинский чиновник заявил Axios, что в переданном в среду американской стороне ответе Киева на мирный план США содержатся идеи о том, как урегулировать наиболее сложные вопросы - проблему территорий и контроль над Запорожской атомной электростанцией.