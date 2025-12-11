Глава ВОЗ заявил об улучшении финансирования организации

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что все еще необходимо собрать порядка $1 млрд

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус © Алена Федина/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в последнее время улучшилось. Об этом заявил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Текущее состояние финансирования организации на самом деле лучше, чем было раньше. Раньше, в начале двухлетнего бюджетного периода, максимальный уровень финансирования, который мы могли получить, не превышал 50%. В нынешний двухлетний период - 2026-2027 годы - мы уже обеспечили 75%. Поэтому наше положение очень хорошее", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве.

Он также признал, что организации все еще необходимо собрать порядка $1 млрд. В то же время он выразил уверенность, что эти средства удастся привлечь. "Если вы помните, несколько месяцев назад сумма для сбора составляла $1,7 млрд - то есть $700 млн уже были собраны", - пояснил он.

В апреле портал Health Policy Watch со ссылкой на представителя центра планирования ВОЗ Имре Холло сообщал, что организация испытывает нехватку средств в размере почти $1,9 млрд - порядка 45% - необходимых для финансирования сокращенного варианта бюджета в $4,2 млрд на 2026-2027 годы. Портал тогда писал, что это означает, что финансовый кризис организации еще серьезнее, чем считалось до сих пор.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав свое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами.