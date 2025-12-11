Канцлер Австрии назвал недопустимыми утверждения США оторвать страну от ЕС

Австрия не потерпит ни при каких обстоятельствах попытки внешнего воздействия на внутриполитический курс страны, заявил Кристиан Штокер

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал утверждения о том, что США намерены оторвать страну от ЕС, недопустимым вмешательством во внутренние дела альпийской республики. Так он отреагировал на соответствующую публикацию портала Defense One.

"Как суверенное государство Австрия сама принимает решения о своей политике, опираясь исключительно на волю австрийцев", - приводит портал OE24 его слова. В Ведомстве федерального канцлера добавили, что Австрия не потерпит ни при каких обстоятельствах попытки внешнего воздействия на внутриполитический курс страны.

Австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер в свою очередь заявила, что правительство "не придает большого значения" подобным сообщениям, поскольку официальных подтверждений со стороны США не поступало. Она отметила, что Австрия сохраняет приверженность ЕС.

Ранее портал Defense One распространил выдержки из ранее не опубликованной якобы полной версии новой Стратегии национальной безопасности США. Согласно этим сведениям, в документе предлагается США сосредоточить усилия на взаимодействии с несколькими европейскими государствами - Австрией, Венгрией, Италией и Польшей с целью их отрыва от ЕС. В тексте также утверждается, что Европейский союз "исчезает как цивилизация" из-за миграционной политики и ограничений свободы слова.

В расширенном документе, по информации Defense One, содержатся и другие инициативы: формирование нового геополитического формата "C5" с участием США, Китая, России, Индии и Японии, а также призывы "сделать Европу великой снова", одновременно предполагая постепенное снижение роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.