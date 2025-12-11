The Herald: США намерены превратить Африку в поле глобальной битвы за ресурсы

Издание подчеркивает, что от Африки США хотят получить минералы, доступ к энергетике и влияние, главным образом чтобы противодействовать Китаю

ХАРАРЕ, 11 декабря. /ТАСС/. Новая Стратегия нацбезопасности США, обнародованная 5 декабря, демонстрирует стремление Вашингтона превратить Африку в поле глобального противоборства за ресурсы. Об этом пишет зимбабвийская правительственная газета The Herald.

Намерения США в отношении Африки вызывают беспокойство, указывает издание. Новая стратегия говорит о значительном изменении политики Вашингтона на континенте, где его прежде всего привлекают природные ресурсы. Речь идет о том, чтобы "поставить под контроль обширные природные ресурсы Африки", а затем "получать хорошие доходы от инвестиций, включая энергетическую отрасль и разработку залежей критических минералов".

От Африки США хотят получить минералы, доступ к энергетике и влияние, главным образом чтобы противодействовать Китаю, подчеркивает издание. Опубликованная стратегия - детальная, подтвержденная и всеохватывающая дорожная карта для достижения целей США в Африке.