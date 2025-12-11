В МО Турции сообщили, что принимают меры для безопасности судоходства в Черном море

СТАМБУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Турция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море в связи с совершенными в последнее время атаками Украины на коммерческие суда. Об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в парламенте при обсуждении бюджета ведомства.

"В Черном море, где по-прежнему существует высокий уровень риска, мы решительно продолжаем нашу работу на национальном и на многонациональном уровне для обеспечения безопасности судоходства и устранения минной угрозы, строго соблюдая Конвенцию Монтрё", - сказал министр.

По словам Гюлера, Турция направляет заинтересованным сторонам предупреждения и уведомления с целью прекращения атак, угрожающих безопасности судоходства в ее исключительной экономической зоне в Черном море. "В этом контексте мы принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности наших морских зон и критически важных подводных и надводных сооружений. Мы непрерывно продолжаем осуществлять <…> наблюдение с помощью наших ВМС и ВВС", - заявил турецкий министр.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.